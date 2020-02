Berlin

Tödliche Schüsse vor Tempodrom: Polizei fahndet nach Tätern

17.02.2020, 10:19 Uhr | dpa

Nach den tödlichen Schüssen vor dem Berliner Tempodrom am späten Freitagabend fahndet die Kriminalpolizei weiter nach den Tätern. Medienberichten zufolge soll es sich bei den Angreifern um mehrere Männer handeln. Am Tatort sollen am Freitagabend zwei verschiedene Arten Patronenhülsen gefunden worden sein. Am Montagvormittag gab es laut Staatsanwaltschaft in dem Fall nichts Neues.

Während in der Veranstaltungshalle am Freitagabend noch eine türkische Comedyshow lief, waren kurz vor 23.00 Uhr die Schüsse gefallen. Ein 42-jähriger Mann mit türkischer Staatsangehörigkeit starb an einem Schuss in den Oberkörper. Vier weitere türkischstämmige Männer im Alter zwischen 28 und 52 Jahren wurden durch Schüsse verletzt, einer davon schwer.

Den Opfern soll in die Beine geschossen worden sein. Die Staatsanwaltschaft bestätigte Beinverletzungen. Dies könnte auf einen gezielten Angriff im kriminellen Milieu hindeuten. Nach Informationen des "Tagesspiegels" fahndet die Polizei nach vier Verdächtigen.