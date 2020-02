Berlin

Linken-Chef Riexinger wirbt für Lieberknecht-Wahl

18.02.2020, 13:36 Uhr | dpa

Der Linken-Vorsitzende Bernd Riexinger hat an die Thüringer CDU appelliert, die vorgeschlagene Übergangsregierung unter Ex-Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht zu unterstützen. Das sei "der beste und intelligenteste Vorschlag", um zügig zu Neuwahlen zu kommen, erklärte Riexinger am Dienstag in Berlin. "Alle anderen Wege versprechen keine ähnliche Lösung des Konfliktes."

Thüringens bisheriger Ministerpräsidenten Bodo Ramelow (Linke) hatte vorgeschlagen, seine christdemokratische Amtsvorgängerin Lieberknecht übergangsweise erneut zur Regierungschefin zu wählen. Riexinger sagte, es wäre "absurd", wenn die CDU nicht bereit wäre, ihre ehemalige Ministerpräsidentin zu unterstützen. Sollten sich die Christdemokraten den Ramelow-Vorstoß widersetzen, wäre das aus seiner Sicht "ein besonderes Stück politischer Geschichte in Deutschland".