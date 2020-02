Berlin

Berlkönig-Betreiber ViaVan verfolgt Debatten "mit Sorge"

19.02.2020

Der Betreiber der Berliner Berlkönig-Kleinbusse verfolgt die jüngsten Debatten um das mögliche vorzeitige Aus für das Modellprojekt "mit Sorge". "Auf dem Weg, Alternativen zum privaten Pkw zu schaffen, sind On-Demand-Services als Ergänzung des Nahverkehrs unerlässlich", heißt es in einer Erklärung der Firma ViaVan vom Mittwoch, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Das sei auch für den Klimaschutz wichtig.

Der Berlkönig mit 1,5 Millionen Fahrgästen seit 2018 habe sich in Partnerschaft mit der BVG zu einer "außerordentlich erfolgreichen bedarfsgesteuerten Ergänzung des öffentlichen Verkehrssystems" entwickelt. "Durch Zusammenführung mehrerer Fahrgäste (Pooling) in den Fahrzeugen sowie den Einsatz einer mehrheitlich elektrischen Flotte hat der Berlkönig sowohl die Stickoxid- als auch die Kohlendioxid-Emissionen im Berliner Verkehr deutlich reduziert", erklärte die Firma, an der der Daimler-Konzern zur Häfte beteiligt ist, weiter.

ViaVan habe in das Projekt erheblich investiert und wolle sich weiter dafür einsetzen. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den relevanten Parteien, um gemeinsam eine nachhaltige, langfristige Zukunft für diesen wichtigen neuen Baustein der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur in Berlin zu schaffen."

Das Modellprojekt mit dem Sammeltaxi steht auf der Kippe, weil die Fraktionen von SPD und Linke eine Bezuschussung mit 43 Millionen Euro jährlich aus Steuermitteln ablehnen. Auf die Frage, ob der Berlkönig auch ohne öffentliche Förderung weiterfahren kann, ging ViaVan nicht ein.