Berlin

Auto einer Zivilstreife erfasst Fußgängerin

20.02.2020, 07:40 Uhr | dpa

Eine Zivilstreife der Polizei hat mit ihrem Auto in Berlin-Schöneberg eine Fußgängerin erfasst und schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich in der Nacht zum Donnerstag in der Rheinstraße, wie die Polizei mitteilte. Weitere Details unter anderem zum genauen Unfallhergang wollte die Polizei im Laufe des Morgens bekanntgeben.