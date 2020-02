Berlin

Kalou prüft Optionen für Wechsel von Hertha BSC nach Amerika

20.02.2020, 14:31 Uhr | dpa

Fußball: Salomon Kalou steht lächelnd an Wand in der Messehalle. Foto: Andreas Gora/dpa (Quelle: dpa)

Ein möglicher Wechsel des ehemaligen Leistungsträgers Salomon Kalou von Hertha BSC in die amerikanische Major League Soccer zeichnet sich ab. "Das Transferfenster in den USA in der MLS ist noch einige Zeit offen. Das heißt, ein Transfer ist jederzeit bis zum 5. Mai möglich", sagte Hertha-Manager Michael Preetz am Donnerstag bei einer Pressekonferenz des Berliner Fußball-Bundesligisten. Die MLS sei eine Liga, die Kalou zum Abschluss seiner Karriere interessiere.

"Er prüft Optionen mit seinem Berater aktuell", sagte Preetz. "Es ist aber nicht so, dass wir heute etwas verkünden können. Es ist nicht so, dass ein Wechsel unmittelbar bevorsteht."

Man sei mit Kalou, der mit 34 Jahren unter dem ehemaligen Kurzzeit-Hertha-Coach Jürgen Klinsmann ausgemustert worden war, im engen Austausch über dessen Situation. Diese sei sportlich für den Spieler nicht zufriedenstellend. "Das verstehen wir, das ist völlig klar", sagte Preetz. "Er war in den letzten Jahren immer ein herausragender Spieler für Hertha BSC und ein Unterschiedsspieler."

In dieser Saison kam Kalou bisher nur auf fünf Einsätze in der Liga, spielte zusammengerechnet gerade mal 147 Minuten. Im Angriff bekam er durch die Winter-Neuzugänge Krzysztof Piatek vom AC Mailand und Matheus Cunha von RB Leipzig weitere Konkurrenz.

Kalou hatte daher auch schon mal mit einem Wechsel zurück nach England geliebäugelt. Er soll aber keine Arbeitserlaubnis bekommen haben. Kalou, der mit dem FC Chelsea 2012 die Champions League gewann, spielt seit dem Sommer 2014 bei Hertha BSC.