Berlin

Seehofer lehnt Berliner Mietendeckel ab

21.02.2020, 12:02 Uhr | dpa

Bundesbauminister Horst Seehofer (CSU) hat seine Ablehnung des Berliner Mietendeckels bekräftigt. "Der Mietendeckel ist kontraproduktiv, weil er Investoren vertreibt. Wir brauchen Investoren aber für den Bau von Mietwohnungen", sagte der CSU-Politiker am Freitag dem Berliner Radiosender 105'5 Spreeradio.

Die Bundesregierung habe auf die Mietentwicklung reagiert. "Wir haben die soziale Dimension als Bundesregierung beantwortet, in dem wir beispielsweise zweimal das Wohngeld erhöht haben", sagte Seehofer. Außerdem werde es dynamisiert. "Maßvolle Mieterhöhungen" müssten möglich sein, aber nicht "Mietwucher oder Dinge, die in diese Nähe kommen". Das sei der richtige Weg in der sozialen Marktwirtschaft und nicht eine Planwirtschaft.

Das Gesetz zum Mietendeckel tritt am Sonntag in Kraft. Berlin will als erstes Bundesland die Mieten für fünf Jahre einfrieren. Das Abgeordnetenhaus hatte das hochumstrittene Gesetz Ende Januar mit rot-rot-grüner Mehrheit gegen die Stimmen der Opposition beschlossen.