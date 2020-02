LIVEHauptstadt-Ticker

Rot-Rot-Grün freut sich über Ergebnisse der Hamburg-Wahl

Berlin ist eine Stadt, in der immer etwas los ist. Hier informieren wir Sie über die aktuellsten News von heute aus den Stadtteilen, zum aktuellen Wetter, zu Hertha sowie Union – und zu allem, was Sie sonst wissen müssen, um in der Stadt mitreden zu können.

8.15 Uhr: Frau kommt mit Ruderboot auf Spree in Seenot



Mit einem Ruderboot ist eine Frau in der Rummelsburger Bucht in Berlin in Seenot geraten. Die Frau sei offenbar auf dem Weg zu ihrem Hausboot gewesen, dabei jedoch vom starken Wind abgetrieben worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Montagmorgen. Dadurch sei sie am Sonntagabend in Panik geraten. Die Wasserschutzpolizei konnte die leicht unterkühlte Frau schließlich zu ihrem Ziel bringen.

7.55 Uhr: Rot-Rot-Grün freut sich über Ergebnisse der Hamburg-Wahl

Die rot-rot-grüne Regierungskoalition in Berlin hat sich erfreut über die vorläufigen Wahlergebnisse in Hamburg gezeigt und spürt Rückenwind für das Wahljahr 2021 in der Hauptstadt.

"Wir treten geschlossen für unsere Positionen ein. Die SPD zeigt als Bollwerk gegen Rechts klare Kante“, freut sich SPD- und Regierungschef Michael Müller. SPD-Fraktionschef Raed Saleh sieht seine Partei ermutigt. Sie habe gezeigt, dass sie kämpfen und Wahlen gewinnen könne, sagte er Sonntagabend der Deutschen Presse-Agentur.

Jubel herrschte auch bei den Berliner Grünen. "Die Menschen in Hamburg haben mit ihrer Stimme ein klares Zeichen gesetzt - für echten Klimaschutz, eine moderne Mobilität, bezahlbares Wohnen und eine gerechte, weltoffene Gesellschaft", erklärte Parteichef Werner Graf gegenüber der dpa.

Linke-Vize Tobias Schulze sieht seine Partei im Aufwärtstrend. Es habe sich gezeigt, dass Die Linke eine urbane Partei in Hamburg, Berlin und Bremen sei, sagte er der dpa.

7.15 Uhr: Guten Morgen Berlin!

Herzlich Willkommen in unserem Hauptstadt-Ticker aus Berlin! Hoffentlich hatten Sie ein erholsames Wochenende. Wir begleiten Sie auch heute hier wieder mit den wichtigsten Nachrichten aus den Bezirken durch den Tag. Viel Spaß!