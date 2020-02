Berlin

Auto fährt in Motorrad: Motorradfahrer schwer verletzt

21.02.2020, 17:03 Uhr | dpa

Ein Auto ist bei einem Wendemanöver in Berlin-Mariendorf mit einem Motorrad kollidiert. Der 19 Jahre alte Motorradfahrer erlitt schwere Kopf- und Rumpfverletzungen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Demnach sei er am Donnerstagabend auf der Ullsteinstraße unterwegs gewesen, als die Autofahrerin vom Fahrbahnrand in den Fließverkehr einfuhr und über die Parkflächen auf dem Mittelstreifen wenden wollte. Dabei sei es zum Zusammenstoß gekommen, zur genauen Unfallursache werde noch ermittelt. Die 54-jährige Fahrerin blieb unverletzt.