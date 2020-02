Berlin

Berlinale bekommt es mit erster Kuh zu tun

22.02.2020, 03:08 Uhr | dpa

John Magaro als Cookie Figowitz und Kuh Evie in einer Szene des Films "First Cow". Foto: Allyson Riggs/A24/Berlinale/dpa (Quelle: dpa)

Die Berlinale startet ins erste Festivalwochenende. Im Wettbewerb stellt die US-amerikanische Drehbuchautorin und Regisseurin Kelly Reichardt ihren Film "First Cow" (19.00 Uhr) vor. Die Geschichte um Pelzjäger, einen Koch und chinesische Einwanderer spielt im wilden Oregon des frühen 19. Jahrhunderts. Zudem im Wettbewerb zu sehen: der französisch-schweizerische Beitrag "Le sel des larmes", in dem Philippe Garrel in Schwarz-Weiß-Bildern von großen Gefühlen erzählt.

Jenseits der Kinoleinwand erhält die Kinemathek Teile aus dem Nachlass von Jerry Lewis. Als erste Auszeichnung geht die Berlinale Kamera an die Künstlerin und Filmemacherin Ulrike Ottinger ("Freak Orlando").