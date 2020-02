Berlin

Mietendeckel: Berlins Mieterverein rüstet sich für Beratung

22.02.2020, 12:46 Uhr | dpa

Der Fernsehturm ist in Sichtweite vieler Mietwohnungen. Foto: Annette Riedl/dpa (Quelle: dpa)

Der Berliner Mieterverein weitet aufgrund des ab Sonntag geltenden Mietendeckels in der Hauptstadt sein Beratungsangebot aus. Mieterverein-Geschäftsführer Reiner Wild appellierte am Samstag an die 1,5 Millionen betroffenen Haushalte, die Möglichkeiten des bundesweit einmaligen Gesetzes auszuschöpfen.

"Mieter und Mieterinnen sollten die Ansprüche aus dem neuen Landesgesetz nutzen, sich nicht einschüchtern lassen und den sicher massiv auftretenden Umgehungsversuchen der Vermieterschaft entgegentreten", teilte Wild mit. Der Verein registriere bereits zahlreiche Versuche von Vermietern, in neuen Mietverträgen die Ansprüche nach dem Gesetz auszuschließen oder Mieterhöhungen für die Zeit danach festzuschreiben.

Berlin friert in dem ab Sonntag geltenden Gesetz die Mieten für 1,5 Millionen Wohnungen für fünf Jahre ein. CDU und FDP haben bereits Verfassungsklagen auf Bundes- wie auf Landesebene angekündigt.