Berlin

Brand in Wohnhaus in Berlin-Neukölln: 32 Menschen gerettet

22.02.2020, 18:03 Uhr | dpa

Einsatzfahrzeuge vor dem Wohnhaus in der Hermannstraße in Berlin-Neukölln. Foto: Paul Zinken/dpa (Quelle: dpa)

32 Menschen sind am Samstag aus einem stark verrauchten Wohnhaus in Berlin-Neukölln gerettet worden, in dem ein Kellerbrand ausgebrochen war. 20 von ihnen kamen mit Rauchgasvergiftungen in Krankenhäuser, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Nach ersten Erkenntnissen gebe es keine Menschen mit Brandverletzungen. "Wir sind uns sicher, dass keine Personen mehr im Gebäude sind", sagte der Sprecher. Die Brandursache war zunächst unklar.

Die Feuerwehr war am Abend mit 150 Kräften an der Hermannstraße im Einsatz. Die Nachlöscharbeiten dauerten am Abend an. Im Erdgeschoss des Neubau-Wohnhauses mit sechs Stockwerken an der Okerstraße befindet sich ein Lebensmittelmarkt.