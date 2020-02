Berlin

Füchse Berlin verlieren im EHF-Pokal bei Logrono

22.02.2020, 20:47 Uhr | dpa

Handball-Bundesligist Füchse Berlin muss im EHF-Pokal um das Erreichen des Final Four in eigener Halle bangen. Am Samstag unterlagen die ersatzgeschwächten Berliner beim spanischen Vertreter BM Logrono La Rioja mit 25:26 (11:13). Für die Füchse war es im dritten Gruppenspiel die erste Pleite. Die Berliner sind nun Zweiter in Gruppe D. Beste Werfer waren bei den Gästen Jacob Holm mit acht und Marko Kopljar mit fünf Toren.

Trainer Velimir Petkovic musste neben den Langzeitverletzten Simon Ernst, Fabian Wiede und Mattias Zachrisson auch auf den nicht spielberechtigten Neuzugang Dainis Kristopans und Nationalspieler Paul Drux verzichten. Sein Team kam aber zunächst gut ins Spiel, nach 16 Minuten gingen die Füchse 5:4 in Führung.

Aber das Füchse-Rumpfteam tat sich im Angriff schwer, vergab einige freie Würfe oder scheiterte am spanischen Schlussmann. So gerieten die Berliner wieder in Rückstand. Einzig einigen starken Paraden von Torhüter Marin Ziemer war es zu verdanken, dass der Rückstand bis zur Pause nur zwei Tore betrug.

Nach dem Seitenwechsel wuchs der Rückstand dann auf fünf Treffer an (12:17). Die Gastgeber agierten im Angriff einfach variabler. Doch die Füchse kämpften sich in der immer hitziger werdenden Partie wieder auf 19:20 heran - vor allem dank der Tore von Kopljar. So blieb es bis zum Ende eng. Vier Sekunden vor Ende bekamen die Berliner zwar noch einmal den Ball, aber ein Treffer gelang nicht mehr.