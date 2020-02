Berlin

Gesperrte Bahnstrecke im Ruhrgebiet wieder freigegeben

24.02.2020, 06:21 Uhr | dpa

Nach einer Sperrung einer Bahnstrecke zwischen Dortmund und Essen am Wochenende fahren die Züge wieder nach Plan. Die Bauarbeiten in Dortmund seien planmäßig bis 4.30 Uhr abgeschlossen worden, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn am frühen Montagmorgen. Dort hatten Arbeiter auf einer Länge von 4,5 Kilometern Schienen ausgetauscht und Gleisbett-Abschnitte erneuert. In der Folge mussten sich Reisende von Freitagabend bis Montagmorgen auf Fahrplanänderungen und Umwege einstellen.

Der Fernverkehr wurde ab Dortmund teilweise umgeleitet, im Regionalverkehr waren sechs Linien betroffen, darunter der RE1 zwischen Dortmund und Duisburg. Dort waren die Halte dazwischen - Bochum, Wattenscheid, Essen und Mülheim - entfallen.