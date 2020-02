Berlin

Defekte Gasleitung vor Wohnhaus: Feuerwehr betreut Bewohner

24.02.2020, 21:20 Uhr | dpa

Eine defekte Gasleitung in der Wundtstraße in Berlin-Charlottenburg hat am Montagabend Feuerwehr und Gasag auf den Plan gerufen. Vor dem Wohngebäude sei Gas aus dem Rohr getreten, das auch in das Haus führe, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Leitung wurde frei gelegt und sollte noch am Abend von der Gasag repariert werden. Zehn Bewohner fanden in einem benachbarten Cafe Unterschlupf und wurden dort von der Feuerwehr betreut. Das Haus wurde gelüftet. Der Feuerwehrsprecher rechnete damit, dass die Bewohner nach der Reparatur wieder in ihre Wohnungen zurückkehren können.