Berlin

Berlin verstärkt Schutz für Moscheen und Synagogen

25.02.2020, 14:21 Uhr | dpa

Als Konsequenz aus dem mutmaßlich rassistisch motivierten Anschlag von Hanau und mehreren rechtsextremistischen Attentaten davor verstärkt Berlin dauerhaft den Schutz von Moscheen, Synagogen, migrantischen Vereinen und Kultureinrichtungen. Das kündigte Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Dienstag nach der Senatssitzung an. Die Einrichtungen, zu denen auch Shisha-Bars und Restaurants gehören können, werden demnach von Polizisten in Uniform und in Zivil rund um die Uhr oder zu bestimmten Zeiten beobachtet.

Außerdem stehen jährlich fünf Millionen Euro Fördergeld zur Verfügung, um Eingangstüren und Fenster besser zu sichern. Auch bei Großveranstaltungen will die Polizei Geisel zufolge stärker Präsenz zeigen.

In der vergangenen Woche hatte ein 43 Jahre alter Deutscher in Hanau neun Menschen mit ausländischen Wurzeln erschossen. Zudem soll der Sportschütze seine 72 Jahre alte Mutter und sich selbst getötet haben. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Täter eine rassistische Gesinnung und war psychisch krank.