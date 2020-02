Berlin

Berlinale mit Neufassung von "Berlin Alexanderplatz"

26.02.2020, 02:14 Uhr | dpa

Arbeiter bringen den Berlinale-Bären für die Berlinale am Kino Zoopalast an. Foto: Britta Pedersen/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Geschichtsträchtiger Stoff markiert die Fortsetzung der Filmfestspiele in Berlin. Im Wettbewerb präsentiert der deutsch-afghanische Regisseur Burhan Qurbani seine Neuverfilmung von "Berlin Alexanderplatz". Den Roman von Alfred Döblin nutzte nach der frühen Verfilmung 1931 mit Heinrich George und Bernhard Minetti auch Rainer Werner Fassbinder als Vorlage für seine 14 Teile umfassende Fernsehfassung von 1980. Qurbani transferiert den Stoff nun in die Gegenwart eines afrikanischen Flüchtlings in Berlin.

Ebenfalls im Wettbewerb: "The Roads Not Taken" der britischen Regisseurin Sally Potter. Sie erzählt die Geschichte von Leo aus New York, der verschiedene Leben in sich durchmacht, während er an der Realität scheitert. Harten Stoff verspricht auch "DAU. Natasha" von Ilja Chrschanowski und Jekaterina Oertel. Der Film ist Teil des seit 2006 laufenden Kunstprojekts, für das eine Mauer in Berlin gebaut werden sollte, um totalitäre Systeme zu rekonstruieren. Nach Absage des umstrittenen Projekts in Berlin waren Teile in Paris zu sehen.