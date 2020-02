Berlin

Iris Berben erhält "Goldene Kamera" als beste Schauspielerin

27.02.2020, 12:36 Uhr | dpa

Iris Berben (69, "Rosa Roth") soll bei der letzten TV-Gala der "Goldenen Kamera" den Preis als beste Schauspielerin erhalten. "Iris Berben zeigt sich in all ihren Charakterrollen extrem vielschichtig", lobten am Donnerstag die Ausrichter der Veranstaltung in einer Mitteilung. "Ihre Rollenauswahl besticht durch Neugier, Mut, Provokation - und zeigt jedes Mal aufs Neue ihre unbändige und pure Lust an der Schauspielerei. Sie ist eine der Wegbereiterinnen für starke, weibliche Hauptrollen." Die Show zur Verleihung steigt am 21. März auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tempelhof. Die Funke Mediengruppe hatte voriges Jahr gemeinsam mit dem ZDF beschlossen, die "Goldene Kamera" nicht mehr als klassische TV-Gala zu feiern.