Berlin

Bahnrad-WM: Bötticher erreicht Keirin-Finale

27.02.2020, 19:42 Uhr | dpa

Ex-Sprint-Weltmeister Stefan Bötticher hat bei der Bahnrad-WM in Berlin das Finale im Keirin erreicht. Der Chemnitzer belegte am Donnerstag im Halbfinale den zweiten Platz und zog damit in den Endlauf der besten sechs Fahrer am Abend ein. Sein Teamkollege Maximilian Levy aus Cottbus war dagegen im Hoffnungslauf gescheitert.