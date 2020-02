Auflagen zu hoch

ITB in Berlin wegen Coronavirus abgesagt

28.02.2020, 21:39 Uhr | dpa

"Welcome to ITB Berlin" steht auf einem Schild über dem Eingang zur Messe Berlin: Die Messe wurde abgesagt. (Quelle: Paul Zinken/dpa)

Die Reisemesse ITB ist abgesagt worden. Die Messeveranstalter wollen so ihrer Verantwortung für die Gesundheit der Besucher nachkommen.

Fünf Tage vor der ITB in Berlin haben die Veranstalter die Reisemesse wegen des Coronavirus abgesagt. Die behördlichen Auflagen seien am Freitag verschärft worden und so nicht umsetzbar, hieß es zur Begründung. "Wir nehmen unsere Verantwortung für die Gesundheit und die Sicherheit unserer Gäste, Aussteller und Mitarbeiter sehr ernst", teilte Messechef Christian Göke mit. "So blicken wir schweren Herzens auf die jetzt notwendig gewordene Absage der ITB Berlin 2020." Bundesgesundheitsminister Jens Spahn nannte die Absage auf Twitter eine "richtige Entscheidung Berlins".

Auf Grundlage der heute Abend vom Krisenstab von @BMG_Bund und @BMI_Bund entwickelten Prinzipien zum Umgang mit Großveranstaltung eine richtige Entscheidung Berlins, die ich nur begrüßen kann. https://t.co/bLPBWN9KV5 — Jens Spahn (@jensspahn) February 28, 2020

Die Internationale Tourismus-Börse Berlin (ITB) wird oft das "größte Reisebüro der Welt" genannt. Eigentlich sollte sie am Mittwoch beginnen. An den fünf Messetagen mit rund 10.000 Ausstellern kamen zuletzt bis zu 160.000 Besucher. Wegen des Virus hatten die Veranstalter die Erwartungen schon heruntergeschraubt, hielten mit einem Gesundheitskonzept die ITB aber weiter für möglich. Unterdessen sagten mehrere Aussteller ab.

Messen wegen Coronavirus abgesagt

In Genf wurde am Freitag der Autosalon abgesagt – zu groß das Risiko einer Verbreitung des Coronavirus, wenn Hunderttausende aus aller Welt anreisen. Weltweit fallen zahlreiche größere und kleinere Ausstellungen und Messen der Sorge vor dem Virus zum Opfer.

In der ITB-Absage am Freitagabend verwies die Messe darauf, dass sich die Bundesministerien für Gesundheit und Wirtschaft für den Schritt ausgesprochen hätten. Ferner hieß es, das zuständige Gesundheitsamt Charlottenburg-Wilmersdorf habe die Auflagen stark erhöht. So sei verlangt worden, dass jeder Teilnehmer belege, nicht aus einem Risikogebiet zu stammen oder Kontakt zu Menschen von dort gehabt zu haben. "Die Auflagen insgesamt sind von der Messe Berlin nicht umsetzbar."

Kritik und Lob an Messeleitung

Von der Reisebranche erhielt die Messegesellschaft Rückendeckung. Für den Bundesverband der Deutschen Tourismuswirtschaft ist der Schritt "eine schmerzliche aber auch die einzig richtige Entscheidung und ein Gebot der Verantwortung". Die Absage der Messe stelle auch wirtschaftlich einen harten Einschnitt für die Branche dar. Nach einer Umfrage der Veranstalter schloss die Branche auf der ITB 2019 Geschäfte mit einem Umsatzvolumen von rund sieben Milliarden Euro ab.

Die Messe habe in ihrer 54-jährigen Geschichte keine vergleichbare Situation erlebt, hob Aufsichtsratschef Wolf-Dieter Wolf hervor. In den vergangenen Tagen hatten bereits Aussteller abgesagt. Es gab Kritik, dass die Messeleitung so lange mit der Absage Zeit ließ. Die für Mai geplante ITB China in Shanghai war vergangene Woche abgesagt worden.

Absage schadet der Berliner Wirtschaft

Der Messegesellschaft, den Berliner Hoteliers, Gaststätten, Taxibetrieben und Einzelhändlern entgehen durch die Absage Millionen-Umsätze. Berlins Industrie- und Handelskammer zollte den Veranstaltern Respekt. "Gesundheit geht vor Geschäft", betonte Hauptgeschäftsführer Jan Eder.

Es sei jedoch ein herber Schlag für die Hauptstadtwirtschaft, fügte er hinzu. "Es ist zu befürchten, dass Aussteller und Messebauer auf ihren Kosten sitzen bleiben." Der Senat solle Wege suchen, vor allem die direkt betroffenen Berliner Aussteller und Messeunternehmen zu unterstützen.