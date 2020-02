Berlin

Berlin hat noch keine Ausnahme von der Bonpflicht gewährt

29.02.2020, 09:21 Uhr | dpa

Ein Bäcker hält in seiner Bäckerei einen Bon in der Hand, auf dem Backwaren verbucht sind. Foto: Marijan Murat/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

In Berlin hat es bisher noch keine Befreiung von der seit Januar geltenden Bonpflicht gegeben. Die Daten würden zwar nicht zentral erhoben, sagte eine Sprecherin der Senatsverwaltung für Finanzen am Freitag. Die Finanzämter seien aber gehalten, Informationen zu Befreiungen an die Behörde weiterzugeben. "Und wir haben noch keine dazu bekommen." Zahlen, wie viele Anträge berlinweit gestellt wurden, liegen der Finanzverwaltung nicht vor.

Händler mit elektronischen Kassensystemen sind seit Jahresbeginn verpflichtet, ihren Kunden bei jedem Kauf unaufgefordert einen Beleg auszuhändigen. Das soll Steuerbetrug verhindern. Vor allem Unternehmen und Handwerk kritisieren die Regelung als zu bürokratisch. Außerdem werde viel unnützer Müll produziert.