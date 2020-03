Berlin

Richtfest für jüdisches Bildungszentrum Chabad Lubawitsch

01.03.2020, 01:40 Uhr | dpa

Erstmals seit dem Holocaust entsteht in Berlin wieder ein großes jüdisches Bildungszentrum. Die orthodoxe Chabad Gemeinde feiert heute das Richtfest für ihren neuen Campus in Wilmersdorf. Das siebenstöckige Gebäude soll nicht nur eine Schule und einen Kindergarten für insgesamt 500 Kinder haben. Vorgesehen sind Räume für Sport und Musik, Familien- und Gemeindeveranstaltungen. Auch ein Fort- und Weiterbildungszentrum für Lehrer soll in dem neuen Campus entstehen.

Zu dem Fest werden Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz sowie Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (beide SPD) erwartet. Das Projekt wird von der Bundesregierung, dem Land Berlin und mehreren Stiftungen unterstützt. Zwei Drittel der Kosten von rund 18 Millionen Euro seien bereits gedeckt. Chabad hat schon jetzt mehrere Bildungseinrichtungen in Berlin. Sie sind über das Stadtgebiet verteilt und sollen in dem neuen Zentrum gebündelt werden. Chabad Lubawitsch ist eine weltweit aktive orthodoxe jüdische Bewegung.