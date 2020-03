Berlin

Rollerfahrer an Verletzungen gestorben

02.03.2020, 15:13 Uhr | dpa

Ein Rollerfahrer ist eine Woche nach einem Unfall in Berlin-Mitte an seinen Verletzungen im Krankenhaus gestorben. Passanten hätten den 41-Jährigen am 21. Februar auf dem Gehweg der Chausseestraße gefunden und noch versucht, ihn wiederzubeleben, teilte die Polizei am Montag mit. Rettungskräfte hätten den "vermutlich Gestürzten" ins Krankenhaus gebracht, wo er am vergangenen Freitag gestorben sei.

Der Mann könnte nach bisherigen Erkenntnissen mit einem Elektroroller gestürzt sein, sagte ein Polizeisprecher. Hinweise auf andere an dem Unfall beteiligte Verkehrsteilnehmer gebe es bisher nicht. Um welches Gefährt es sich genau handelte - einen Elektroroller mit Sitzbank oder einen Tretroller -, blieb zunächst unklar. In Berlin sind nach Polizeiangaben seit Jahresbeginn 16 Menschen im Straßenverkehr ums Leben gekommen.