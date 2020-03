Berlin

Tödliche Schießerei vor Tempodrom: 18-köpfige Soko ermittelt

02.03.2020, 15:20 Uhr | dpa

Die tödliche Schießerei vor dem Berliner Tempodrom soll von einer großen Sonderkommission der Kriminalpolizei aufgeklärt werden. Polizeipräsidentin Barbara Slowik sprach am Montag im Innenausschuss von 18 Mitgliedern dieser Soko.

Am 14. Februar hatten mehrere Männer vor der Veranstaltungshalle Tempodrom in Kreuzberg aufeinander geschossen. Ein 42-jähriger Mann starb, vier Männer wurden zum Teil schwer verletzt. Einer der Verletzten, ein 48-jähriger Mann, wurde eine Woche später als Verdächtiger verhaftet. Laut der Staatsanwaltschaft könnte das Motiv in persönlichen Rivalitäten unter den Männern mit türkischer Nationalität oder Herkunft liegen. Slowik sagte, es gebe keine Anhaltspunkte für eine Auseinandersetzung in der organisierten Kriminalität.

Die Polizei wurde schon vor den Schüssen alarmiert, weil einem Mitarbeiter des Tempodroms eine verdächtige Gruppe von Männern aufgefallen war, wie Slowik sagte. Möglicherweise lauerten sie der anderen Gruppe auf. In Zeitungen war von einer Auseinandersetzung zwischen zwei türkisch-kurdischen Familien die Rede. Die Polizei beschlagnahmte sechs Autos, wie Slowik sagte.