Berlin

Unbegleitete Flüchtlingskinder: Grüne schreiben an Seehofer

02.03.2020, 18:17 Uhr | dpa

Die Berliner Grünen haben Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) in einem Brief gebeten, dass Berlin Kinder aus griechischen Flüchtlingslagern aufnehmen darf. "Grundlage dafür ist Paragraf 23 des Aufenthaltsgesetzes", sagte die Fraktionsvorsitzende Silke Gebel am Montag. Sie gehört wie Wirtschaftssenatorin Ramona Pop zu den Unterzeichnern des Briefes.

Der Paragraf ermöglicht, eine Aufenthaltserlaubnis aus völkerrechtlichen oder humanitären Gründen zu erteilen. Die Grünen setzen sich dafür ein, dies für unbegleitete Kinder aus dem Flüchtlingscamp Moria auf der griechischen Insel Lesbos zu nutzen. Allerdings müsse das Innenministerium dem Anliegen zustimmen, erklärte Gebel. Seehofer und seine Staatssekretäre haben in der Frage mehrfach vor nationalen Alleingängen gewarnt.