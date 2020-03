Berlin

Emilia Schüle: Wir sollten alle mehr verzichten

02.03.2020, 20:15 Uhr | dpa

Die deutsche Schauspielerin Emilia Schüle (27) gibt sich der heutigen Konsumgesellschaft kritisch gegenüber. "Wir sollten alle etwas mehr verzichten. Weniger fliegen, weniger Fleisch, von allem etwas weniger - das würde unserer Gesellschaft weiterhelfen", sagte sie vor der Premiere des Films "Narziss und Goldmund" am Montagabend in Berlin. Schüle spielt in dem Film die Tochter eines Ritters. Am Abend sollte die Literaturverfilmung zu Hermann Hesses gleichnamigem Klassiker "Narziss und Goldmund" im Berliner Zoo-Palast Premiere feiern. Kinostart ist am 12. März.

Kloster-Streber Narziss (Sabin Tambrea) bekommt eher widerwillig den Neuankömmling Goldmund (Jannis Niewöhner) unter seine Fittiche. Von Beginn an stehen die beiden Protagonisten für die Gegensätze von nach innen gekehrter Askese und offensiver Suche nach den schönen Dingen. Es entwickelt sich eine tiefe Freundschaft zwischen den so unterschiedlichen Charakteren. Doch mehr und mehr realisiert Narziss, dass Goldmund aus dem Kloster ausbrechen muss - hinaus in die Welt.

Für die Episoden zwischen Kloster und mittelalterlicher Welt kann der österreichische Regisseur Stefan Ruzowitzky ("Die Fälscher") zudem auf starke Mitspieler wie Uwe Ochsenknecht, Sunnyi Melles, Henriette Confurius, Kida Khodr Ramadan oder Jessica Schwarz bauen.