Hunderte Beamte im Einsatz

Großrazzia gegen vietnamesische Menschenhändler in Berlin

03.03.2020, 10:59 Uhr | t-online.de, dpa

Zwei Polizisten führen in Berlin-Mitte eine Person ab: Bei einer großen Razzia wegen Schleuserkriminalität sind mehrere Objekte in Berlin und anderen Bundesländern durchsucht worden. (Quelle: Riedl/dpa)

Bei Razzien in mehreren Berliner Bezirken haben Polizeibeamte Wohnungen und Gewerberäume durchsucht. In sechs weiteren Bundesländern gab es zeitgleich Einsätze gegen Schlepper und Menschenhändler.

Am Dienstagmorgen hat es bundesweit Razzien gegen Menschenhandel gegeben. In Berlin haben Hunderte Beamte der Bundespolizei mehr als 20 Wohnungen und Gewerberäume in den Bezirken Mitte, Friedrichshain und Lichtenberg durchsucht. Das berichtet der RBB. Die Ermittlungen führten die Bundespolizei Mitteldeutschland in Zusammenarbeit mit Europol, wie die Behörde auf Twitter mitteilte.



Die Masse der Durchsuchungen finden derzeit in #Berlin statt.

Die zum Teil internationalen Ermittlungen gegen das Schleusernetzwerk wurden von Anfang an auch durch @Europol, speziell dem EuropeanMigrantSmugglingCentre(EMSC), in enger Zusammenarbeit mit der #bpol unterstützt. pic.twitter.com/bIXMmhKblB — Bundespolizei Mitteldeutschland (@bpol_pir) March 3, 2020

Demnach richtete sich die Groß-Razzia gegen vietnamesische Schleuser. Bei den durchsuchten Objekten soll es sich um sogenannte "Safe Houses" – sichere Häuser – handeln, in denen geschleuste Personen untergebracht werden. Bei ihrem Einsatz sollen die Beamten mehrere Datenträger und Unterlagen sichergestellt haben. Laut "B.Z." soll eine Person festgenommen worden sein.

Weitere Razzien soll es unter anderem in Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Baden-Württemberg und Niedersachsen gegeben haben. Etwa 500 Polizeibeamte seien im Einsatz.