Pläne für neuen S-Bahntunnel nehmen Gestalt an

03.03.2020, 10:56 Uhr | dpa

Die Pläne für einen zweiten S-Bahn-City-Tunnel zur Entlastung des Hamburger Hauptbahnhofs nehmen Gestalt an. Laut einem Papier des Beauftragten der Bundesregierung für den Schienenverkehr, Enak Ferlemann (CDU), über das das "Hamburger Abendblatt" am Dienstag berichtete, könnte er auf einer Strecke von etwa 5,5 Kilometern den Hauptbahnhof mit dem geplanten neuen Fernbahnhof Altona am Diebsteich verbinden. Durch die Verlagerung des S-Bahn-Verkehrs unter die Erde würden zusätzliche Gleiskapazitäten auf der sogenannten Verbindungsbahn - der Strecke zwischen Hauptbahnhof und Altona über Dammtor - frei, die für den Fern- und Regionalverkehr genutzt werden könnten. Erste Schätzungen gehen von Kosten in Höhe von 650 Millionen Euro aus, von denen der Bund 75 Prozent übernehmen würde.

Ferlemann hatte den zusätzlichen Tunnel im Dezember bei der Einweihung des Bahnhofs Elbbrücken ins Gespräch gebracht. Hintergrund sind die Pläne der Bundesregierung, die Fahrgastzahlen bei der Bahn bis 2030 zu verdoppeln. "Der zweite Citytunnel für die Hamburger S-Bahn ist der entscheidende Befreiungsschlag, der die Kapazitätsengpässe im Hamburger Hauptbahnhof und auf der Verbindungsbahn auflösen wird", erklärte Ferlemann jetzt.