Berlin

Fraktionschef: AfD muss sich vom rechten Rand abgrenzen

03.03.2020, 12:41 Uhr | dpa

Berlins AfD-Fraktionschef Georg Pazderski fordert von seiner Partei, sich klarer als bisher vom rechten Rand abzugrenzen. Daran führe kein Weg vorbei, wenn die AfD in nicht allzu ferner Zukunft Regierungsverantwortung übernehmen und breitere Unterstützung in bürgerlichen Kreisen haben wolle, erläuterte Pazderski am Dienstag in Berlin. "Wähler am rechten Rand sind nur Beifang." Die Partei müsse sehr, sehr deutlich machen, wer noch zur AfD gehöre, forderte Pazderski. "Das bedeutet, dass sich der Flügel und auch Herr Höcke ganz klar vom rechten Rand abgrenzen müssen. Es gibt im Flügel Personen, die ganz weit rechts stehen."

Thüringens Landespartei- und Fraktionschef Björn Höcke müsse klar machen, dass diese Leute nicht zur AfD gehörten. Höcke müsse auch für sich selbst deutlich machen, dass er auf dem Boden des Grundgesetzes stehe. "Das vermisse ich bei ihm, da ist er zu still", kritisierte Pazderski. Das Bekenntnis zum Grundgesetz sei aus seiner Sicht eine rote Linie. "Wenn er die rote Linie überschreiten sollte, gehört er nicht mehr in die Partei."

Wer Abgrenzung gegen den rechten Rand für überflüssig halte, grenze sich selbst aus dem demokratischen Spektrum aus, so der Berliner Fraktionschef. "In Deutschland gibt es keinen Spielraum für Sympathien mit Rechtsextremen, Antisemiten, Israelhassern, Rassisten, Verschwörungstheoretikern, Hitler-Verehrern, Leuten die völkisch denken und Verwirrten, die zu Gewalt und Terror bereit sind."

Die AfD müsse sich auch Gedanken machen, wie sie mit Muslimen umgehe. "Ich würde mir von AfD-Seite wünschen, dass man auf Muslime zugeht und mit ihnen spricht", sagte Pazderski. "Wir sind keine Anti-Islam-Partei."

Höckes Kandidatur für das Amt des Thüringer Ministerpräsidenten ist aus Pazderskis Sicht legitim. "Er weiß, dass er keine Chance hat", so der Berliner Fraktionsvorsitzende. Höcke wolle damit deutlich machen, dass das Verhalten der CDU unlauter sei, sich einerseits von der Linken abzugrenzen und andererseits den Linken Bodo Ramelow mit ins Amt zu wählen.