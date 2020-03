Großeinsatz der Feuerwehr

Feuer in Amtsgericht Berlin-Tiergarten war wohl Brandstiftung

03.03.2020, 19:42 Uhr | t-online.de, dak, dpa

Im Keller des Amtsgericht Tiergarten hat es gebrannt – und das gleich an fünf verschiedenen Stellen. Die Berliner Feuerwehr ist mit Dutzenden Kräften ausgerückt und löschte den Brand.

Am Dienstagnachmittag sind im Amtsgericht Tiergarten gleich mehrere Feuer ausgebrochen. Die Berliner Feuerwehr ist mit etwa 50 Einsatzkräften ausgerückt. Das hat ein Sprecher der Feuerwehr der t-online.de-Redaktion telefonisch bestätigt.

#Brand in #Moabit

Im #Amtsgericht #Tiergarten brennt es im Kellerbereich. Die #Brandbekämpfung und die Suche nach Personen sind eingeleitet. Wir sind mit rund 50 Kräften vor Ort bzw. auf der Anfahrt. Weitere Infos folgen ... — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) March 3, 2020

Nach Angaben der Feuerwehr brannte Papier an fünf verschiedenen Stellen im Gebäude, unter anderem im Keller und in den Sanitärbereichen in mehreren Stockwerken. Zwei Personen seien durch den Rettungsdienst versorgt worden, twitterte die Feuerwehr.



Die Berliner Generalstaatsanwaltschaft gab bekannt, dass Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung eingeleitet wurden, ein Verdächtiger sei festgenommen worden.