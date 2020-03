Berlin

Union Berlin kämpft in Leverkusen um Einzug ins Halbfinale

04.03.2020, 02:40 Uhr | dpa

Für den 1. FC Union Berlin geht es heute Abend (18.30 Uhr/Sport1 und Sky) bei Bundesliga-Konkurrent Bayer Leverkusen um den Einzug ins Halbfinale des DFB-Pokals. Erstmals seit 19 Jahren stehen die Köpenicker in der Runde der besten acht Teams, sehen sich vor dem Viertelfinale selbst aber nur in der Rolle des Außenseiters. Immerhin kann Trainer Urs Fischer auf alle wichtigen Spieler aus seinem Kader setzen. Der Schweizer kündigte bereits Wechsel in der Startformation der Eisernen an. In der Liga hatte Union im eigenen Stadion zuletzt knapp mit 2:3 gegen Bayer verloren. Die Begegnung in der Hinrunde war mit 2:0 an die Werkself aus dem Rheinland gegangen.