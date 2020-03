Berlin

Müller für rasche Aufnahme von Kindern aus Flüchtlingslagern

04.03.2020, 20:21 Uhr | dpa

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat sich angesichts der prekären Situation der Flüchtlinge auf den griechischen Inseln und an der EU-Außengrenze für eine rasche Hilfe ausgesprochen. Ungeachtet aller politischen Kalküle müssten zumindest Kinder und junge unbegleitete Geflüchtete unbürokratisch aus dieser Lage herausgebracht werden, sagte er am Mittwoch in Berlin. "Der Bund muss es den Städten, die sich dazu bereit erklärt haben, ermöglichen, in dieser prekären Situation schnelle und solidarische Hilfe zu leisten." Er appellierte an Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und an den Bund insgesamt, die Aufnahme zu genehmigen.

Seehofer hatte am Mittwoch gesagt, die Schaffung von Ordnung an der griechisch-türkischen Grenze habe höchste Priorität. Sobald die Ordnung wieder hergestellt sei, "wenden wir uns diesem Thema der Humanität zu, und zwar zeitnah", sagte er. Zuvor hatte er dafür geworben, minderjährige unbegleitete Flüchtlinge von den griechischen Ägäis-Inseln auf aufnahmewillige EU-Staaten zu verteilen.

Die Länder wollen, dass jene Städte helfen dürfen, die dies wie Berlin im Rahmen des Netzwerks "Städte Sicherer Häfen" wiederholt angeboten hätten. Es sollte selbstverständlich sein, dass der Bund sich im Rahmen eines solchen Bundesaufnahmeprogramms an den Kosten zur Hälfte beteilige, fügte Müller hinzu.

Alle SPD-geführten Länder hätten sich zur Aufnahme minderjähriger Flüchtlinge aus griechischen Lagern bereit erklärt, sagte SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich am Mittwoch nach einer Sonder-Fraktionssitzung im Bundestag.