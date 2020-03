Berlin

Polizisten in Rigaer Straße mit Reizgas und Farbe besprüht

05.03.2020, 08:50 Uhr | dpa

In der Rigaer Straße sind am Mittwochabend drei Polizisten mit Farbe und Reizgas besprüht worden. Zwei von ihnen wurden leicht verletzt, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstagmorgen sagte. Sie bekamen demnach Atemprobleme, konnten ihren Dienst aber fortsetzen. Zu weiteren Details äußerte sich die Sprecherin zunächst nicht. Die "B.Z." hatte zuerst darüber berichtet.

In der Umgebung der Rigaer Straße im Berliner Ortsteil Friedrichshain greifen Linksextremisten seit vielen Jahren immer wieder Polizisten an, werfen mit Steinen und Farbbeuteln und beschädigen Autos. Das teils besetzte Haus in der Rigaer Straße 94 ist ein Zentrum der linken Szene in Berlin.

Der Vorfall zog am Donnerstagmorgen auf Twitter erste Reaktionen nach sich. Der Sprecher der Berliner Gewerkschaft der Polizei, Benjamin Jendro, kommentierte: "Liebe Berliner Politik - Wir haben ein Problem!" Dazu verlinkte er ein Bild, das mutmaßlich die beschmutzte Jacke eines der betroffenen Polizisten zeigt. Daraufhin twitterte der Sprecher der Berliner CDU-Fraktion, Olaf Wedekind, SPD-Innensenator Andreas Geisel sei nun am Zug.