Berlin

Dehoga: Unternehmen leiden teils erheblich unter Coronavirus

06.03.2020, 17:58 Uhr | dpa

Abgesagte Veranstaltungen, stornierte Geschäftsreisen und Urlaube: Die Auswirkungen des neuartigen Coronavirus machen vielen Berliner Hotels und Gastronomen zu schaffen. 94 Prozent von 253 befragten Betrieben gaben in einer Umfrage des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) an, coronabedingte Umsatzeinbußen für die Monate Februar und März zu verzeichnen. Das teilte er am Freitag mit.

Im Durchschnitt brachen ihre Einnahmen demnach um rund ein Drittel ein; 91 Prozent der Betriebe beklagten außerdem Rückgänge bei Neubuchungen. Insgesamt hatte der Dehoga in Berlin laut eigener Aussage 800 Betriebe um Teilnahme an der Umfrage gebeten.

Der Dehoga Berlin hatte bereits vor einigen Tagen kurzfristige Hilfen vom Land gefordert. Vorstellbar wäre zum Beispiel die Einrichtung eines Krisenfonds aus Mitteln der Übernachtungssteuer City Tax, hieß es. In der Hauptstadt war unter anderem die weltgrößte Reisemesse ITB abgesagt worden, die am vergangenen Mittwoch hätte starten sollen.