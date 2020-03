Berlin

Einbrecher stehlen Schmuck aus Kaufhaus am Alexanderplatz

06.03.2020, 18:26 Uhr | dpa

Drei maskierte Einbrecher sind in ein Kaufhaus am Alexanderplatz eingebrochen und haben Schmuck aus der Schmuckabteilung gestohlen. Die Täter schlugen am frühen Freitagmorgen im Ortsteil Mitte mehrere Glasvitrinen ein, wie die Polizei mitteilte. Anschließend liefen sie mit der Beute über die Dircksenstraße davon. Die Polizei sucht nach Zeugen. Den Angaben zufolge trugen die Täter rote hüftlange Jacken und rote Hosen. Sie sollen 35 bis 40 Jahre alt und über 1,70 Meter groß sein. Einer soll einen Bart getragen haben.