"Berlin sagt Danke": Aktionstag für Ehrenamtliche

07.03.2020, 08:48 Uhr | dpa

Michael Müller (SPD), Regierender Bürgermeister von Berlin, sitzt in einer Pressekonferenz. Foto: Annette Riedl/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Als Dank für ihr gesellschaftliches Engagement gibt es für mehr als 10 000 Ehrenamtliche in Berlin am Samstag 175 kostenlose oder ermäßigte Kultur- und Freizeitangebote. Unter den 125 Einrichtungen, die am Aktionstag "Berlin sagt Danke" teilnehmen, sind das Rote Rathaus, das Abgeordnetenhaus, mehrere Theater und die Opern sowie der Zoo und der Tierpark, wie die Senatskanzlei mitteilte. Auch zahlreiche Museen, Gärten, Schwimmbäder und große Sportveranstaltungen seien für Ehrenamtler ermäßigt oder kostenlos besuchbar. 50 der Angebote sind ohne Begrenzung der Teilnehmerzahl.

"Die Begeisterung, mit der so viele Partner in der Stadt diese großzügigen Angebote zur Verfügung stellen, ist beeindruckend", erklärte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD). Dies sei ein Zeichen der Würdigung des Ehrenamtes und ein Ausdruck der Dankbarkeit für das freiwillige Engagement vieler Berlinerinnen und Berliner.

Nach Angaben des Senats engagieren sich rund 40 Prozent der Berliner freiwillig. Der Aktionstag "Berlin sagt Danke" findet dieses Jahr zum fünften Mal statt.