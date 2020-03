Berlin

Zahl der Coronavirus-Fälle in Berlin steigt auf 24

07.03.2020, 14:31 Uhr | dpa

Die Zahl der Coronavirus-Infektionen ist in Berlin auf 24 gestiegen. Das teilte der Sprecher der Senatsverwaltung für Gesundheit, Tom Schwarzer, am Samstag mit. Das sind fünf nachgewiesene Fälle mehr als noch am Vortag. Nähere Einzelheiten zu dieser Entwicklung konnte der Sprecher zunächst nicht nennen. Am Freitag waren alle neu Infizierten zu Hause unter Quarantäne gestellt worden. Die meisten der jüngsten Ansteckungen standen in Verbindung mit bereits bestätigten Fällen und es sollten weitere Kontaktpersonen ermittelt werden. Das Robert Koch-Institut zählte bis Samstagmorgen rund 680 Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2.