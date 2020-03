Berlin

Tausende zu Frauentagsdemo am Leopoldplatz erwartet

08.03.2020, 01:50 Uhr | dpa

Zum Internationalen Frauentag in Berlin wollen am heutigen Sonntag in Wedding Tausende Menschen für Frauenrechte auf die Straße gehen. Die Demonstrierenden wollen auch ein Zeichen gegen den Rechtsruck in der Politik setzen. "Gemeinsam kämpfen wir gegen jede Diskriminierung, gegen eine rein profitorientierte Gesellschaft, gegen patriarchale Strukturen und für uneingeschränkte Gleichberechtigung", heißt es in dem Aufruf. Laut Polizei sind 20 000 Menschen zu der Demonstration angemeldet. Startpunkt der Demonstration ist der Leopoldplatz. Von dort soll es zum Alexanderplatz gehen.

Es ist nicht die einzige Demonstration am Sonntag. Zu einer weiteren Demonstration am S-Bahnhof Warschauer Straße erwarten die Veranstalter laut Polizei 700 Menschen. Motto in Friedrichshain: "Es ist keine Party - Es ist ein Kampf".

Der Frauentag wurde auf Anregung der deutschen Sozialdemokratin Clara Zetkin erstmals am 19. März 1911 in Deutschland und in Nachbarländern organisiert. Seit 1921 wird er jährlich am 8. März gefeiert. 1977 erkannte die UN-Generalversammlung den 8. März als Internationalen Frauentag an. Als einziges Bundesland hat die deutsche Bundeshauptstadt den Internationalen Frauentag am 8. März zum gesetzlichen Feiertag erklärt.