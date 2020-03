Berlin

Betrunkener Mann schlägt Polizisten mit Faust ins Gesicht

08.03.2020, 12:13 Uhr | dpa

Ein betrunkener Mann hat am Berliner Alexanderplatz einen Polizisten ins Gesicht geschlagen und ihn leicht verletzt. Die Beamten wollten den 39-Jährigen am Sonntagmorgen im dortigen U-Bahnhof kontrollieren, weil ihm Hausfriedensbruch vorgeworfen worden war, wie ein Sprecher mitteilte. Er habe jedoch aggressiv reagiert und einem Polizisten mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Dieser wurde leicht verletzt. Die Sicherheitskräfte fesselten daraufhin den Mann und nahmen ihn fest. Als die Beamten ihn in eine Zelle eines Polizeitransporters brachten, soll er erheblichen Widerstand geleistet haben. Er habe unter anderem versucht, mit einem Fuß das Schließen der Zellentür zu verhindern, so der Sprecher.