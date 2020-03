Berlin

Falsche Polizisten verletzen Laubenbesitzer schwer

08.03.2020, 17:46 Uhr | dpa

Drei falsche Polizisten haben einen 79-jährigen Laubenbesitzer in Berlin-Wilhelmstadt (Spandau) überfallen, krankenhausreif zugerichtet und bestohlen. Das Trio habe vorgegeben, von der Polizei zu kommen, als es am Samstag gegen Mitternacht in das Kleingartenhaus eindrang, teilte die Pressestelle des Polizeipräsidiums am Sonntag mit. Dann habe einer der unbekannten Täter das Opfer zu Boden geschlagen. Die Räuber entwendeten Geld, ein Handy und ein Tablet. Der 79-Jährige kam mit schweren Rippenverletzungen zur stationären Behandlung in eine Klinik.