Polizei stoppt mutmaßlichen Drogendealer bei Gurtkontrolle

08.03.2020, 18:03 Uhr | dpa

Bei einer Kontrolle wegen eines Gurtverstoßes haben Polizisten in Berlin-Kreuzberg das Auto eines mutmaßlichen Drogenhändlers angehalten. Der 40-jährige Fahrer sollte am Sonntagmorgen in der Kottbusser Straße seine Papiere vorzeigen, wie die Beamten mitteilten. Weil ihnen eine hohe Geldsumme in seinem Portemonnaie auffiel, durchsuchten sie den Wagen. Dabei stießen sie auf mehr als 20 Gefäße, die vermutlich mit Kokain gefüllt waren, sowie auf weiteres Geld. Es wurde alles beschlagnahmt - auch das Auto.