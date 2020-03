Berlin

Radfahrer fährt gegen Linienbus

10.03.2020, 15:51 Uhr | dpa

Ein Radfahrer ist in Berlin-Schöneberg gegen einen Linienbus gefahren und hat sich dabei erheblich an Kopf und Schulter verletzt. Der Bus sei am Montagnachmittag in einen Kreuzungsbereich am Bahnhof Südkreuz gefahren, als der 25 Jahre alte Fahrradfahrer gegen die linke Seite des Fahrzeugs stieß, teilte die Polizei am Dienstag mit. Demnach sah der Busfahrer den Radler nach eigenen Angaben noch, konnte den Unfall aber nicht verhindern. Auch zwei Zeugen gaben an, dass der Radfahrer gegen den Bus fuhr. Der Mann kam in ein Krankenhaus, die Unfallstelle war für kurze Zeit gesperrt.