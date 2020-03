Berlin

Amtsärzte: Absage aller Kultur- und Sportveranstaltungen

11.03.2020, 14:57 Uhr | dpa

Berlins Amtsärzten geht die befristete Absage größerer Veranstaltungen in der Hauptstadt wegen des Coronavirus noch nicht weit genug. In einem Schreiben an Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) fordern sie, sämtliche Sport- und Kulturveranstaltungen ab sofort nicht mehr stattfinden zu lassen, bestätigte Reinickendorfs Amtsarzt Patrick Larscheid einen Bericht des rbb. Das gelte auch für Veranstaltungen in Clubs. Kalayci hatte am Mittwoch angekündigt, dass alle größeren Veranstaltungen ab 1000 Personen bis zum Ende der Osterferien am 19. April untersagt sind.