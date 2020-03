Berlin

Ermittlungen: Polizeischüler mit Schreckschusspistole?

11.03.2020, 16:23 Uhr | dpa

Die Berliner Polizei ermittelt gegen einen ihrer Auszubildenden, weil er betrunken mit einer Schreckschusspistole herum geschossen haben könnte. Die Polizei war in der Nacht zum 1. März alarmiert worden, weil vor einer Kneipe in der Martin-Luther-Straße Schüsse fielen. Die Polizisten fanden Platzpatronen und einen Mann, der eine Schreckschusspistole in einem Schulterhalfter dabei hatte. Er hatte einen Kleinen Waffenschein und bestritt, geschossen zu haben. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Polizisten dessen Dienstausweis. Nun wird ermittelt, ob er mit der Waffe schoss.