Berlin

Geisel begrüßt Verfassungsschutz-Entscheidung zum "Flügel"

12.03.2020, 18:16 Uhr | dpa

Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) hält die Entscheidung des Verfassungsschutzes für richtig, den von AfD-Politikern gegründeten rechtsnationalen "Flügel" zum Beobachtungsfall zu erklären. Das Bundesamt für Verfassungsschutz habe damit klargemacht, dass die Positionen des "Flügels" mit den zentralen Werten unserer Verfassung unvereinbar seien, teilte Geisel am Donnerstag mit. "Das begrüße ich uneingeschränkt. Wir müssen endlich Ross und Reiter benennen."

Das gelte umso mehr vor dem Hintergrund der permanenten Hetze von "Flügel"-Protagonisten gegen Geflüchtete, Migranten aber auch Repräsentanten der Demokratie, sagte Geisel. "Diese Hetze hat maßgeblich dazu beigetragen, den öffentlichen Diskurs in unserer freiheitlichen Gesellschaft zu vergiften. Wie dieses Gift wirkt, haben die schrecklichen, rassistisch motivierten Anschläge der letzten Monate gezeigt." Die Sicherheitsbehörden müssten alles tun, um diese Entwicklung zu stoppen. Die AfD werde sich entscheiden müssen, wieviel Raum und Einfluss sie einer rechtsextremistischen Teilorganisation in ihren eigenen Reihen einräumen wolle.

Der Berliner AfD-Fraktions-Chef Georg Pazderski forderte, die Instrumentalisierung des Verfassungsschutzes müsse beendet werden. Dazu könne der "Flügel" einen Beitrag leisten, indem er seine Strukturen und seine politische Arbeit in der Partei offenlege. "Nur durch volle Transparenz kann die Absurdität der Beobachtung schnell wieder beendet werden", teilte Pazderski am Donnerstag mit. Dazu gehöre, dass der Flügel offenlege, wer zu ihm gehöre. "So schützt er die Masse der AfD-Mitglieder, die mit dem Flügel nichts zu tun haben, vor der Bespitzelung durch den Geheimdienst."

Der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV), Thomas Haldenwang sieht den Verdacht bestätigt, dass es sich bei dem Zusammenschluss um eine rechtsextreme Bestrebung handele. Seine wichtigsten Vertreter, der Thüringer Fraktionsvorsitzende Björn Höcke und der Brandenburger Fraktionschef Andreas Kalbitz, seien "Rechtsextremisten", sagte Haldenwang am Donnerstag in Berlin.