Berlin

Pop: Coronakrise wird sich deutlich in das Jahr hineinziehen

13.03.2020, 20:14 Uhr | dpa

Berlins Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) glaubt nicht, dass die Coronakrise nur ein kurzfristiges Problem wird. Die Krise werde sich deutlich in das Jahr hineinziehen, sagte die Politikerin am Freitagabend in der rbb-"Abendschau". Sie sei eine gesellschaftliche und wirtschaftliche Herausforderung. Berlin werde alles tun, was in seiner Macht stehe, um Unternehmen zu helfen, aber ohne den Bund gehe das nicht, erklärte Pop weiter.

Bereits kommende Woche solle Geld für einen Fonds auf den Weg gebracht werden, an den sich wirtschaftlich angeschlagene Unternehmen wenden könnten. Pop sprach von einem Volumen von 100 Millionen Euro, das "perspektivisch" auch verdoppelt werden könne. Für Kleingewerbe solle es einen Härtefallfonds geben. Man wolle schnell und zügig helfen. Weitere Details gab es zunächst nicht.