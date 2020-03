Berlin

Coronakrise: Berlin will uneingeschränktes ÖPNV-Angebot

13.03.2020, 22:20 Uhr | dpa

Busse und Bahnen in Berlin sollen trotz der Ausbreitung des Coronavirus vorerst weiter in vollem Umfang fahren - so lange wie möglich. Dies habe der Senat am Freitag auf Vorschlag von Umweltsenatorin Regine Günther beschlossen, teilte deren Senatsverwaltung am Freitagabend mit. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) hatte zuvor angekündigt, dass ein Konzept zur Verringerung des ÖPNV auf ein Mindestmaß erarbeitet werden solle.

Der Grund für den Plan, den ÖPNV nicht zu minimieren, sei, dass etwa Krankenhäuser, Sicherheitsbehörden und Versorgungsbetriebe für alle Menschen möglichst gut erreichbar bleiben sollten. Zudem würde ein reduziertes Angebot bedeuten, dass mehr Fahrgäste pro Verkehrsmittel zu erwarten seien. "Die daraus folgende Enge erhöht das Ansteckungsrisiko, und zwar unabhängig davon, ob es sich um Busse oder Bahnen handelt."

Künftige Einschränkungen des ÖPNV könnten aber nicht ausgeschlossen werden, wenn es zu vermehrten Erkrankungen oder Quarantäne-Lagen bei den Verkehrsunternehmen käme, hieß es. Daher hätten die Senatsverwaltung, die BVG und die S-Bahn Schutzpläne für die Fahrgäste und für das Betriebspersonal beschlossen. Dazu zähle, dass die Fahrerkabinen in Bussen mit rot-weißem Band abgetrennt würden und das bei allen geeigneten Wagentypen der S-Bahn sich alle Türen an jeder Station automatisch öffneten. Die Fahrzeuge sollten zudem öfter gereinigt werden.

Die Senatsverwaltung hat außerdem das Sonntagsfahrverbot für Lastkraftwagen bis vorerst 1. Juni 2020 aufgehoben, um die Versorgung mit Lebensmitteln, Hygieneartikeln und Medikamenten sicherzustellen.