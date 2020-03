Berlin

150 000 Kinder und Jugendliche ab Dienstag ohne Betreuung

15.03.2020, 10:53 Uhr | dpa

Die Schulschließungen in Berlin wegen der rasanten Ausbreitung des Coronavirus stellen berufstätige Eltern vor große Herausforderungen: Rund 151 000 Kinder zwischen einem und 16 Jahren stehen ab kommender Woche ohne Betreuung da - bei ihnen gehen beide Elternteile oder das alleinerziehende Elternteil Vollzeit arbeiten. Bei rund 178 000 Kindern und Jugendlichen hingegen arbeitet mindestens ein Erziehungsberechtigter nicht. Das geht aus Daten des Statistischen Bundesamts aus dem Jahr 2018 hervor, die Die Linke im Bundestag ausgewertet hat und die der dpa vorliegen.

Ab Montag werden in Berlin die Oberstufenzentren geschlossen, ab Dienstag wird der Betrieb an den übrigen Schulen wie Grundschulen und Gymnasien sowie an den Kitas bis zum Ende der Osterferien am 19. April eingestellt. Dadurch soll die Verbreitung des Sars-CoV-2 verlangsamt werden.