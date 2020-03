Berlin

Gesundheitsamt: "Kater Blau"-Besucher sollen zuhause bleiben

15.03.2020, 14:13 Uhr | dpa

Das Gesundheitsamt Friedrichshain-Kreuzberg hat einen bestätigten Coronavirus-Fall gemeldet, der auf einen Besucher des Clubs "Kater Blau" zurückgeht. Menschen, die am 6. und 7. März in dem Club waren, sollten daher "bitte zuhause" bleiben, teilte das Amt am Sonntag mit. "Bitte informieren Sie zudem das Gesundheitsamt Friedrichshain-Kreuzberg via Mail: coronakontakt@ba-fk.berlin.de", hieß es weiter. Betroffene sollten dem Amt dabei auch ihre Wohnadresse melden, damit die Infos an die Amtsärzte im jeweiligen Bezirk weitergegeben werden könnten.