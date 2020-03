Berlin

Auto gerät in Gegenverkehr: Zwei Motorradfahrer verletzt

15.03.2020, 17:42 Uhr | dpa

Ein Autofahrer ist am Sonntagmittag in Berlin-Wannsee in den Gegenverkehr geraten und hat dadurch zwei Motorradfahrer schwer verletzt. Durch den Aufprall auf dem Kronprinzessinnenweg sei ein Motorradfahrer über den Zaun zu den S-Bahngleisen geschleudert worden, teilte die Polizei mit. Feuerwehrleute retteten ihn nach Abschalten des Stroms der Gleise. Er kam mit Beinverletzungen in ein Krankenhaus. Der zweite Motorradfahrer wurde mit einem gebrochenen Arm in eine Klinik gebracht. Der Autofahrer blieb den Angaben nach unverletzt. Warum er in den Gegenverkehr geriet, war zunächst unklar. Der Kronprinzessinnenweg war zwischen Tillmannsweg und der Straße Am Sandwerder zeitweise gesperrt.