Berlin

Messerangriff in Lokal: Prozess wegen versuchten Mordes

15.03.2020, 17:51 Uhr | dpa

Ein 22-Jähriger, der einen Mann in einem Lokal in Berlin-Neukölln mit einem Messer attackiert und verletzt haben soll, muss sich nach bisherigen Planungen ab Montag (12.00 Uhr) vor dem Landgericht verantworten. Die Anklage lautet unter anderem auf versuchten Mord. Völlig unvermittelt sei der 22-Jährige von hinten an das Opfer herangetreten, habe den ihm bekannten Mann umarmt und ihm dann mit einem Messer eine blutende Schnittwunde am Hals zugefügt. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass er den Attackierten für einen vermeintlichen Nebenbuhler gehalten habe. Der Angeklagte habe sich rächen wollen. Für den Prozess sind acht Tage vorgesehen.